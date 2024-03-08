НГАННУ: «Собираюсь шокировать мир. А затем снова вытру ринг задницей Фьюри»

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа и Франсис Нганну

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа из Великобритании (27–3–1, 24 KO) выйдет на ринг против экс-чемпиона UFC из Камеруна Франсиса Нганну (0–1, 0 KO).

Вечером 6 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялась пресс-конференция накануне большого боя.

По окончании пресс-конференции боксеры посмотрели друг другу в глаза и пожали руки. Бой состоится вечером 8 марта в Эр-Рияде. Запланировано 10 раундов.

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Экс-чемпион UFC Франсис Нганну на пресс-конференции сказал:

«Я еще не шокировал мир. Я тренировался и обучался. Когда я действительно включусь, мир будет потрясен. Я работаю, развиваюсь и изучаю спорт, который я любил всю свою жизнь. Но у меня не было возможности заниматься им и получить некоторый опыт. Мы поработали над этим опытом [против Фьюри]. Я доверяю процессу, доверяю своей команде. Работа, в которую мы вкладываем, окупится. Я собираюсь поразить всех. Я не собираюсь оставлять ни одну возможность неиспользованной.

Джошуа действовал безупречно [в декабре против Отто Валлина]. Это было великолепное выступление. Я внимательно наблюдал за этим боем. Но это ни на что не влияет, потому что я знаю, что я не Валлин. Это будет другой соперник и другое ощущение. Бой может быть совсем другим.

Мне будет трудно продержаться 10 раундов. Если кто-то не изо всех сил пытается провести 10 раундов, то он не человек. Я человек. Все устают после 10 раундов. У меня нет с этим проблем – это процесс обучения, и я обязательно научусь. Я переживал в первом бою против Тайсона Фьюри. Что произойдет, когда я выйду в четвертый раунд – как я буду себя чувствовать? Да, я имел проблемы, но и у него были проблемы, а может, и больше.

Это будет лучшая [победа в моей карьере], но я только начинаю. Я действительно надеюсь на победу в пятницу вечером. Но это не будет показателем моей карьеры, потому что путь еще долгий, потому что я все еще надеюсь одержать много таких крупных побед. Еще одну над Тайсоном, ведь он проиграл по очкам! И я собираюсь одержать вторую победу, а он сейчас ругается по этому поводу».

В это время Тайсон Фьюри сидел за столом и что-то кричал в ответ. Камерунец Нганну ему ответил:

«Я снова вытру рингу твоей задницей. На ринге была кровь. Твой единственный шанс – это боксерский ринг по правилам бокса. Когда ты выходишь с ринга, тебе лучше держаться подальше. Потому что если я проиграю, тебе придется очень плохо. Уважай тот факт, что бокс защищает твою задницу, а правила защищают тебя. Я буду бить тебя каждый день, дважды в воскресенье».

ВИДЕО. Джошуа и Нганну провели дуэль взглядов после пресс-конференции

ВИДЕО. Энтони Джошуа – Франсис Нганну. Пресс-конференция

sport.ua