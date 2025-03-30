IBF нашла для Дюбуа соперника. Что будет с реваншем против Усика?

Getty Images/Global Images Ukraine. Дерек Чисора

Международная боксерская федерация (IBF) подобрала для британского боксера Даниэля Дюбуа следующего соперника.

IBF хочет санкционировать бой Даниэля против ветерана супертяжелого веса Дерека Чисоры. Президент организации сообщил, что бой должен состояться до 21 июня. Однако Дюбуа может получить отсрочку от обязательного боя с Чисорой, если будет организован поединок с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира. В таком случае именно это бой будет приоритетным.

Дюбуа в последний раз выходил на ринге в сентябре 2024 года, нокаутировав Джошуа. В феврале Чисора победил единогласным решением судей Валлина.

Ранее промоутер Александра Усика Александр Красюк сообщил, что ведутся переговоры о реванше украинца с Даниэлем Дюбуа.

sport.ua