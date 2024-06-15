Непобежденный боксер сообщил, благодаря чему Фьюри победит Усика в реванше

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Боксер крузервейта Ричард Риакпоре, который недавно изъявил желание драться против Александра Усика, высказался о реванше украинца с Тайсоном Фьюри.

«Первый бой был классным. Сошлись две легенды бокса. У обоих был успех в бою, но Усик оказался победителем. Меня вдохновляет Усик, ведь он поднялся из крузервейта в хевивейт и стал чемпионом. Я хотел бы сделать то же самое.

Не знаю, кто победит в реванше. Если Тайсон Фьюри сможет применить более агрессивный подход, то он может победить», – сказал Риакпоре.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua