БРИЕДИС: «Если Усик это сделает, будет большой стресс. Закончи карьеру»

Getty Images/Global Images Ukraine. Майрис Бриедис

Бывший чемпион мира Майрис Бриедис высказался относительно возможного возвращения Александра Усика в весовую категорию крузервейт.

«Я бы на месте Александра завершил карьеру непобежденным и не переходил бы в крузервейт. Это связно с тем, что Усик все время набирал вес. В случае возвращения в крузервейт ему придется скидывать вес, а это большой стресс для организма», – добавил Майрис.

Усик неоднократно заявлял, что хочет вернуться в крузервейт и снова стать абсолютным чемпионом мира. Ранее известный промоутер Эдди Хирн рассказал, что Опетая должен стать соперником для Усика.

sport.ua