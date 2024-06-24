Шакур Стивенсон рассказал, что тревожит его перед боем Ломаченко – Дэвис

PBC / Top Rank. Джервонта Дэвис и Василий Ломаченко

Чемпион мира в трех весовых категориях Шакур Стивенсон (21-0, 10 KO) сделал прогноз на потенциальный бой между чемпионом WBA в легком весе Джервонтой Дэвисом (30-0, 28 KO) и обладателем пояса IBF в этом дивизионе Василием Ломаченко (18-3, 12 KO).

«Я все еще думаю, что с учетом навыков Ломаченко и всего остального это будет хороший бой. Я не думаю, что Ломаченко может быть легко побежден, хотя он и стал старше. У него есть опыт, умения, и все сводится к тому, сможет ли Ломаченко выдержать удары, которые наносит Танк», – сказал Стивенсон.

Также Шакур признался, что недоволен тем, что чемпионы в легком весе не хотят драться с ним.

Ранее сообщалось, что бой Ломаченко – Дэвис предварительно планируется на конец года.

Джервонта Дэвис поднялся в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring.

sport.ua