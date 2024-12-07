Эспиноса попытается вторично побить Рамиреса. Однако задача крайне сложная

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В ночь на 8 декабря в Финиксе, США, состоится поединок за звание чемпиона мира по версии WBO в полулегком весе (до 57,2 кг) между мексиканцем Рафаэлем Эспиносой (25-0, 21 КО) и кубинцем Робейси Рамиресом (14-2, 9 КО). Второй бой стал реальным по двум причинам. Первая – победа мексиканского аутсайдера. Вторая – то, в каком именно поединке она была добыта.

Есть надежда, что второй бой может стать не хуже первого. Если только чемпион не подкачает.

Эспиноса и Рамирес сбивали друг друга с ног в первой встрече. Тогда Робейси потерял титул

Так уж сложилось, что успешный любитель – далеко не всегда успешный профессиональный боксер. Золото Олимпиады или чемпионатов мира не гарантирует ничего.

Вот возьмем Робейси Рамиреса. Он – двукратный олимпийский чемпион. Огромное достижение, гигантское. Тысячи боксеров мечтают хотя бы об одном золоте, а у него целых два. Первое завоевано в 2012 году в Лондоне, второе – в 2016 году в Рио-де-Жанейро.

В 2019 году Робейси дебютировал в профессиональном боксе и сразу же проиграл. Оказалось, любительской школы недостаточно. Конечно, Рамирес взял реванш – победил Адана Гонзалеса решением судей через год и три поединка после дебюта, но осадок остался.

Чемпионом мира Робейси стал только в 2023-м – через четыре года после дебюта. Тогда Ромирес победил Исаака Догбо решением судей, отправив его в нокдаун. Затем защитил пояс, нокаутировав японца Шатоши Шимизу, и вышел на мексиканца. Все же потенциальный путь двукратного олимпийского чемпиона ожидался более эпическим – хотя бы таким, как у Ломаченко.

Рафаэль Эспиноса выглядел, не как угроза, а как интересный вызов. При весе в 57 килограммов рост мексиканца аж 185 сантиметров, поэтому поединок ожидался необычным. И таким он и получился.

Робейси стартовал очень хорошо. Боксировал спокойно, в своем стиле. Уходил от силовых атак и веселился. В пятом раунде Эспиноса побывал в нокдауне. Причем упал так, что было странно, как он встал.

Казалось, все идет по плану кубинца. Он – боксер более высокого класса, более умный и техничный. Однако этого оказалось недостаточно. Снова уровня Рамиреса оказалось недостаточно, как через четыре года с момента дебюта его оказалось недостаточно, чтобы стать большей звездой, чем он сейчас.

Эспиноса не делал ничего удивительного. Он тоже делал свою работу. Атаковал, давил, много бил силовыми. Статистически Рафаэль попал чуть больше двадцати процентов, но этого хватило.

Оказалось, что двигаться весь бой Рамирес не может. Он начал пропускать, застаиваться у канатов и откровенно проигрывать бой. А в двенадцатом раунде побывал в нокдауне – это была финальная точка противостояния.

Итоговый результат от судей: 115-111, 114-112 и 113-113. Победа нового мексиканского чемпиона мира – решением большинства судей.

Робейси Рамирес оказался недоволен результатом. Кубинец был уверен, что сделал достаточно, чтобы чемпионский пояс не проиграть. Хотя это, конечно, не так. Он отпустил победу лично. Во второй половине встречи мало контратаковал, мало пытался бить соперника. Вместо этого крутился и пытался показать свою неуловимость. А по делу просто недоработал.

Второй бой напрашивался, и причин здесь несколько. Первая – то, что победил аутсайдер. Причем не совсем явно. Это была четкая, понятная победа Эспиносы, но она была получена в близком поединке. Поэтому иногда бывшим фаворитам дают шанс. Или для того, чтобы он доказал, что ошибся. Или для того, чтобы бывший аутсайдер утвердил свой статус.

Вторая – из-за самого боя. Это было просто весело смотреть. Маленький техничный боксер, который как бы дарит эпизоды оппоненту – просто потому, что слишком в себе уверен. И большой, жесткий агрессор, которому безразличны планы оппонента – потому что он пришел за титулом.

Этот бой выглядит красиво и классно укладывается в турнир с кучей мексиканцев. Неудивительно, что боксеры договорились о повторной встрече.

Кто фаворит?

На Робейси Рамиреса можно поставить с коэффициентом 1.80. На Рафаэля Эспиносу – с коэффициентом 1.95. Очень близко – именно так, как в самом первом поединке.

Такие котировки объясняются логично. Эспиноса доказал, что он – сила. У него есть удар, понимание бокса, он хорошо комбинирует. Однако половину поединка Рамирес доказывал, что его уровня достаточно для того, чтобы нивелировать разницу в габаритах.

Вопросов перед реваншем несколько. Первым идет вопрос о выносливости кубинца. Вообще, он никогда не страдал проблемами с ней, но здесь особенная ситуация – соперник слишком велик, его удары очень сильны и они выбивают ресурсы из организма.

Второй – в собранности Рамиреса. Если он сможет отбоксировать весь бой так, как дрался до шестого раунда первой встречи, то победит. А если не сможет?

Третий – в форме действующего чемпиона. Эспиноса умеет резать углы, создавать проблемы сопернику. Умеет зажимать у канатов и засыпать силовыми ударами. А еще иногда очень классно ловит контрударом. Так что опасность быть нокаутированным для Робейси актуальна.

Но это, если говорить о результате поединка. А если говорить сугубо о шоу, все эти вопросы второстепенны. В первом поединке Рамирес со многим не справился. А Эспиноса многое не смог реализовать. Однако это сделало встречу только лучшей для нейтрального зрителя.

sport.ua