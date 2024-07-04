Топовый чемпион мира готов уйти от промоутера Ломаченко

Getty Images/Global Images Ukraine. Шакур Стивенсон

Действующий чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон заявил о том, что может принять решение о разрыве отношений с промоутерской компанией Top Rank.

Компания Top Rank, делами в которой руководит Боб Арум, среди прочего представляет интересы уроженца Одесской области Василия Ломаченко.

27-летний Стивенсон уверен, что Top Rank сознательно замедляет его карьеру, и с этим ему что-то надо делать.

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«Боб Арум в основном пытается сказать: «Top Rank или ничего», будто у меня нет других вариантов, кроме Top Rank. Типа, иди посмотри рынок и возвращайся к нам. Я думаю, Бобу стоит просто заткнуться, потому что он на самом деле даже не управляет своей собственной компанией», – заявил Шакур.

Как известно, в субботу, 6 июля, в Ньюарке (Нью-Джерси) Шакур Стивенсон проведет защиту титула в бою с Артемом Арутюняном.

sport.ua