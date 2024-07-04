Леклер: На пятницу у нас запланированы важные тесты

В Ferrari подготовили обширную тестовую программу на тренировки в Сильверстоуне, результаты которой, как рассчитывают в команде, позволят инженерам понять, какие настройки машины необходимо выбирать, чтобы раскрыть потенциал новинок. Однако погода может спутать все карты Скудерии – Шарль Леклер рассказал, что если пойдёт дождь, то тесты будут перенесены на следующий этап в Венгрии.

«В этот уик-энд у нас нет новинок на машине, – приводит слова Леклера издание Racingnews365. – Однако уик-энд получится очень полезным, если обойдётся без дождя. Но в данный момент, судя по всему, дождь вполне вероятен.

В пятницу мы хотим провести сравнительные тесты на двух машинах, чтобы подтвердить кое-какие предположения. Но если в пятницу пойдёт дождь, то нам придётся отложить эти тесты до следующего этапа.

Мы всё ещё пытаемся понять, как необходимо настраивать машину, чтобы раскрыть весь потенциал последних обновлений.

Как я уже говорил много раз, мы получили те цифры, которые рассчитывали получить от этих новинок, так что они работают так, как и должны. Сейчас речь идёт об оптимизации машины и тех цифр, которые мы видим. На данный момент нам не удалось всё оптимизировать, но команда работает над этим».

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