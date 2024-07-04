Уимблдон. Калинина и Ястремская в упорной борьбе проиграли 11-м сеяным в стартовом матче

Украинские теннисистки выбыли из борьбы в парной сетке турнира в Великобритании

Лондон, Великобритания • 1-14 июля • трава • £2,890,000

Действующие чемпионки: Се/Стрыцова (Китайский Тайбэй/Чехия)

Сетка турнира: парный разряд

Первый круг

Ангелина Калинина/Даяна Ястремская (Украина) – Коко Гауфф/Джессика Пегула (США, 11) 5:7, 7:6(7), 5:7

Украинские теннисистки провели восьмой совместный матч в сезоне и потерпели пятое поражение, в том числе третье подряд. Отметим, что американки одержали первую победу за последние четыре сыгранных матча.

В стартовом сете Калинина и Ястремская упустили преимущество, ведя со счётом 5:3, а во втором украинки проигрывали 3:5 и отыграли два матчбола. В решающем сете Ангелина и Даяна внось уступали 3:5, затем сравняли счёт, но оставшиеся два гейма выиграли американки.

Ангелина Калинина завершила своё выступление на Уимблдоне, а Даяна Ястремская продолжит участие в одиночном разряде и турнире в миксте (вместе с австралийцем Максом Пёрселлом).

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