Руан. Завацкая стартует в квалификации соревнований

Катарина Завацкая начинает борьбу за место в основной сетке турнира WTA во Франции

Руан, Франция • 15-21 апреля • грунт (зал) • $267,082

Действующая чемпионка: Виктория Голубич (Швейцария)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

В первом раунде квалификации украинская теннисистка, занимающая 183-е место в мировом рейтинге, встретится с француженкой Селеной Янициевич (№230 WTA).

Для Завацкой это будет третье участие в отборочной сетке турнира WTA: в феврале она выиграла один матч в Клуж-Напоке (WTA 250), а полторы недели назад Катарина пробилась в основную сетку в Боготе (WTA 250). Также в январе украинка сыграла в квалификации Australian Open.

btu.org.ua