Почеттино: Когда ты не выигрываешь игру, ты чувствуешь себя очень, очень разочарованным

Наставник Челси поделился своими мыслями

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Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино рассказал о проекте клуба.

"Понятно, что мы хотим победить. Мы приехали сюда из-за проекта, но, зная историю "Челси", мы хотим побеждать".

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"Когда ты не выигрываешь игру, как в "Челси", ты чувствуешь себя очень, очень разочарованным", — добавил Почеттино.

Напомним, что ближайший поединок "синих" состоится 15 апреля. Они сыграют против "Эвертона". Старт — в 22:00 по киевскому времени.

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