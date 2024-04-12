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Футбол

Почеттино: Когда ты не выигрываешь игру, ты чувствуешь себя очень, очень разочарованным

Наставник Челси поделился своими мыслями

Почеттино: Когда ты не выигрываешь игру, ты чувствуешь себя очень, очень разочарованным

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино рассказал о проекте клуба.

    "Понятно, что мы хотим победить. Мы приехали сюда из-за проекта, но, зная историю "Челси", мы хотим побеждать".

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    "Когда ты не выигрываешь игру, как в "Челси", ты чувствуешь себя очень, очень разочарованным", — добавил Почеттино.

    Напомним, что ближайший поединок "синих" состоится 15 апреля. Они сыграют против "Эвертона". Старт — в 22:00 по киевскому времени.

    www.ua-football.com

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