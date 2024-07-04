“У них игроки мирового класса”. Карвахаль рассказал о соперниках Испании в 1/4 финала Евро

Испания настроена на победу
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Даниэль Карвахаль, защитник сборной Испании, выступил на пресс-конференции накануне матча 1/4 финала Евро против Германии.
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"У них игроки мирового класса. У них быстрые вингеры, сильные центральные защитники и люди, которые любят держать мяч в своих ногах. Но мы имеем схожие качества с ними.
Все зависит от того, будут ли они сидеть сложа руки или давить на нас".
Напомним, что матч Испания – Германия состоится 5 июля в 19:00 по киевскому времени.