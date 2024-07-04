Getty Images/Global Images Ukraine. Джордж Форман

Легендарный хевивейтер Джордж Форман назвал боксера, который смог бы доминировать в любую эпоху.

«Рон Лайл был самым сильным боксером, с которым я когда-либо сталкивался в ринге. Такие, как Шеннон Бриггс, и подобные ему, не влияли на меня, потому что они были классическими бойцами. Они не производили на меня большого впечатления. Боксеры, с которыми я встречался в семидесятых, были более мощными, чем те, с которыми я встречался в восьмидесятых и девяностых, за исключением Эвандера Холифилда. Эвандер мог бы доминировать в любую эпоху» – сказал Джордж Форман.

Ранее Форман назвал хевивейтера, от которого у него «дрожали коленки».

sport.ua