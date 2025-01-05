«Конечно он его побьет». Легенда бокса – о возможном бое Усик – Баколе

Sky Sports. Мартин Баколе и Александр Усик

Легендарный боксер Дюк Маккензи – первый британец, покоривший три дивизиона, высказался о возможном бое между Александром Усиком и Мартином Баколе.

«Да, Баколе обладает тяжелым ударом, но его реально победить, ведь он бьется в одном темпе. Поэтому да, конечно, что Усик его побьет.

Уордли потенциально победит Баколе, если они когда-то подерутся. Баколе – зверь, классный панчер, но ему надо добраться до тебя, чтобы нанести урон», – сказал Маккензи.

Последний бой Баколе провел в августе 2024 года, неожиданно нокаутировав перспективного супертяжеловеса Джареда Андерсона.

Ранее конголезский боксер Мартин Баколе рассказал, как остановил Александра Усика в спарринге и к каким негативным последствиям это привело.

sport.ua