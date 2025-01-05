Реал и Барса в Суперкубке Испании, Байер в Дортмунде, МЮ на Эмирейтс. Расписание футбола на 6 – 12 января

Среди недели матчей будет не так много, а вот в субботу и воскресенье кое-где даже придется переключаться, чтобы успеть посмотреть все интересное. Маркеры – прошлый век, копируйте топ-вывески себе в расписание прямо из нашего свежего графика.
Понедельник, 6 января
Мадридский "Реал" стремится пройти в следующий раунд Кубка, а в Англии состоится битва середняков одного из лидеров турнирной таблицы с аутсайдером. В Суперкубке Италии в борьбе за трофей сойдутся миланские команды.
20:00. "Депортиво Минера" – "Реал". Кубок Испании. Megogo
21:00. "Интер" – "Милан". Суперкубок Италии. Megogo
Еще немного Кубка Испании, интересный матч в Английской Премьер-лиге и битва грандов в Португалии в рамках Кубка лиги.
21:45. "Спортинг" – "Порту". Кубок лиги. Megogo
22:00. "Арсенал" – "Ньюкасл Юнайтед". Кубок лиги. Setanta Sports App
22:00. "Депортиво Эльденсе" – "Валенсия". Кубок Испании. Megogo
Среда, 8 января
Трубин постарается не пропустить от "Браги", "Ливерпуль" желает быть успешным не только в АПЛ. И, как вы знаете, Суперкубок сегодня нужно обязательно разбивать на полуфиналы и финал. В Испании следуют трендам, команды из Каталонии и Бильбао разыграют желанную путевку.
21:00. "Атлетик" – "Барселона". Суперкубок Испании. Megogo
21:45. "Бенфика" – "Брага". Кубок лиги. Megogo
22:00. "Тоттенхэм" – "Ливерпуль". Кубок лиги. Setanta Sports App
Четверг, 9 января
Второй полуфинал Суперкубка Испании, на этот раз с участием мадридского гранда. Также команда Миколенко ждет на "Гудисон Парк" гостей из Первой английской лиги.
21:00. "Реал" – "Мальорка". Суперкубок Испании. Megogo
21:45. "Эвертон" – "Питерборо Юнайтед". Кубок Англии. Setanta Sports App
21:45. "Фулхэм" – "Уотфорд". Кубок Англии. Setanta Sports App
Пятница, 10 января
Пятница получится более насыщенной. Главным поединком вечера станет встреча дортмундской "Боруссии" и леверкузенского "Байера" в Бундеслиге. Также в графике немного Лиги 1, Примеры, Кубка Англии и Серии А.
22:00. "Астон Вилла" – "Вест Хэм". Кубок Англии. Setanta Sports App
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Суббота, 11 января
В Кубке Англии проведут свои матчи "Ливерпуль", "Борнмут" Забарного, "Челси", "Манчестер Сити" и "Брентфорд" Ярмолюка. В чемпионате Испании на выезде сыграет "Жирона" Цыганкова, в Италии состоится туринское дерби.
14:15. "Ливерпуль" – "Аккрингтон Стэнли". Кубок Англии. Setanta Sports App