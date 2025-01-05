Реал и Барса в Суперкубке Испании, Байер в Дортмунде, МЮ на Эмирейтс. Расписание футбола на 6 – 12 января

График топ-матчей

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Среди недели матчей будет не так много, а вот в субботу и воскресенье кое-где даже придется переключаться, чтобы успеть посмотреть все интересное. Маркеры – прошлый век, копируйте топ-вывески себе в расписание прямо из нашего свежего графика.

Понедельник, 6 января

Мадридский "Реал" стремится пройти в следующий раунд Кубка, а в Англии состоится битва середняков одного из лидеров турнирной таблицы с аутсайдером. В Суперкубке Италии в борьбе за трофей сойдутся миланские команды.

20:00. "Депортиво Минера" – "Реал". Кубок Испании. Megogo

21:00. "Интер" – "Милан". Суперкубок Италии. Megogo

22:00. "Вулверхэмптон" – "Ноттингем Форест". АПЛ. Setanta Sports App

Вторник, 7 января

Еще немного Кубка Испании, интересный матч в Английской Премьер-лиге и битва грандов в Португалии в рамках Кубка лиги.

21:45. "Спортинг" – "Порту". Кубок лиги. Megogo

22:00. "Арсенал" – "Ньюкасл Юнайтед". Кубок лиги. Setanta Sports App

22:00. "Депортиво Эльденсе" – "Валенсия". Кубок Испании. Megogo

Среда, 8 января

Трубин постарается не пропустить от "Браги", "Ливерпуль" желает быть успешным не только в АПЛ. И, как вы знаете, Суперкубок сегодня нужно обязательно разбивать на полуфиналы и финал. В Испании следуют трендам, команды из Каталонии и Бильбао разыграют желанную путевку.

21:00. "Атлетик" – "Барселона". Суперкубок Испании. Megogo

21:45. "Бенфика" – "Брага". Кубок лиги. Megogo

22:00. "Тоттенхэм" – "Ливерпуль". Кубок лиги. Setanta Sports App

Четверг, 9 января

Второй полуфинал Суперкубка Испании, на этот раз с участием мадридского гранда. Также команда Миколенко ждет на "Гудисон Парк" гостей из Первой английской лиги.

21:00. "Реал" – "Мальорка". Суперкубок Испании. Megogo

21:45. "Эвертон" – "Питерборо Юнайтед". Кубок Англии. Setanta Sports App

21:45. "Фулхэм" – "Уотфорд". Кубок Англии. Setanta Sports App

Пятница, 10 января

Пятница получится более насыщенной. Главным поединком вечера станет встреча дортмундской "Боруссии" и леверкузенского "Байера" в Бундеслиге. Также в графике немного Лиги 1, Примеры, Кубка Англии и Серии А.

20:00. "Нант" – "Монако". Лига 1. Megogo

21:30. "Боруссия Д" – "Байер". Бундеслига. Setanta Sports App

21:45. "Лацио" – "Комо". Серия А. Megogo

22:00. "Райо Вальекано" – "Сельта". Примера. Megogo

22:00. "Осер" – "Лилль". Лига 1. Megogo

22:00. "Астон Вилла" – "Вест Хэм". Кубок Англии. Setanta Sports App

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Суббота, 11 января

В Кубке Англии проведут свои матчи "Ливерпуль", "Борнмут" Забарного, "Челси", "Манчестер Сити" и "Брентфорд" Ярмолюка. В чемпионате Испании на выезде сыграет "Жирона" Цыганкова, в Италии состоится туринское дерби.

14:15. "Ливерпуль" – "Аккрингтон Стэнли". Кубок Англии. Setanta Sports App

15:00. "Алавес" – "Жирона". Примера. Megogo

16:00. "Эмполи" – "Лечче". Серия А. Megogo

16:00. "Удинезе" – "Аталанта". Серия А. Megogo

16:30. "Хайденхайм" – "Унион Берлин". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Майнц" – "Бохум". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Санкт-Паули" – "Айнтрахт". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Фрайбург" – "Хольштайн". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Хоффенхайм" – "Вольфсбург". Бундеслига. Setanta Sports App

17:00. "Борнмут" – "Вест Бромвич". Кубок Англии. Setanta Sports App

17:00. "Брентфорд" – "Плимут Аргайл". Кубок Англии. Setanta Sports App

17:00. "Челси" – "Моркамб". Кубок Англии. Setanta Sports App

17:15. "Вальядолид" – "Бетис". Примера. Megogo

18:00. "Брест" – "Лион". Лига 1. Megogo

19:00. "Торино" – "Ювентус". Серия А. Megogo

19:30. "Боруссия М" – "Бавария". Бундеслига. Setanta Sports App

19:30. "Эспаньол" – "Леганес". Примера. Megogo

19:45. "Манчестер Сити" – "Салфорд Сити". Кубок Англии. Setanta Sports App

20:00. "Реймс" – "Ницца". Лига 1. Megogo

21:45. "Милан" – "Кальяри". Серия А. Megogo

22:00. "Севилья" – "Валенсия". Примера. Megogo

22:00. "Ренн" – "Марсель". Лига 1. Megogo

Воскресенье, 12 января

Главный матч дня: "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед", который пройдет в Кубке Англии. Также обязательно нужно глянуть, забьет ли Артем Довбик в ворота "Болоньи".

13:30. "Дженоа" – "Парма". Серия А. Megogo

14:30. "Тамворт" – "Тоттенхэм". Кубок Англии. Setanta Sports App

15:00. "Лас-Пальмас" – "Хетафе". Примера. Megogo

16:00. "Венеция" – "Интер". Серия А. Megogo

16:00. "Гавр" – "Ланс". Лига 1. Megogo

16:30. "РБ Лейпциг" – "Вердер". Бундеслига. Setanta Sports App

17:00. "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед". Кубок Англии. Setanta Sports App

17:00. "Ньюкасл" – "Бромли". Кубок Англии. Setanta Sports App

17:15. "Атлетико" – "Осасуна". Примера. Megogo

18:15. "Монпелье" – "Анже". Лига 1. Megogo

18:15. "Тулуза" – "Страсбур". Лига 1. Megogo

18:30. "Аугсбург" – "Штутгарт". Бундеслига. Setanta Sports App

19:00. "Болонья" – "Рома". Серия А. Megogo

21:45. "Наполи" – "Верона". Серия А. Megogo

21:45. "ПСЖ" – "Сент-Этьен". Лига 1. Megogo

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