Элина Свитолина: “Возвращение в топ-10 – это большая цель для меня и я стараюсь сделать всё возможное, чтобы быть готовой для этого физически”

23-я ракетка мира Элина Свитолина поделилась своими планами на сезон 2025 года



Украинка возвращается в Тур после перенесенной в сентябре операции на правой ноге. Последним турниром Свитолиной был Открытый чемпионат США, где она дошла до третьего круга.

“Цели на сезон? Во-первых, это ставить в приоритет мое здоровье. За последние пару лет у меня были определенные проблемы, но, несмотря на это, мне удалось завершить два сезона подряд в топ-30. Но мне всегда хочется нацелиться на еще более высокие результаты.

Возвращение в топ-10 – это большая цель для меня, и я делаю всё возможное, чтобы подготовить своё тело и разум к предстоящим испытаниям. Я стараюсь сделать всё возможное, чтобы быть готовой для этого физически, а затем – быть готовой использовать те немногие шансы, которые позволят вернуться на вершину”, – сказала украинская теннисистка в интервью изданию Sports Illustrated.

Элина Свитолина продолжает подготовку к своему первому турниру нового сезона – Открытому чемпионату Австралии. 8 января она сыграет на Арене Рода Лэйвера выставочный матч против Олимпийской чемпионки Парижа Чжэнь Циньвэнь из Китая.

btu.org.ua