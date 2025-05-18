Гамбург (ATP 500). Жеребьевка, призовые, очки и даты турнира

Результаты жеребьевки турнира ATP 500 в Гамбурге



Гамбург, Германия • 18-24 мая • грунт • €2,320,160

Действующий чемпион: Артур Фис (Франция)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

• Мужской турнир, проходящий в Гамбурге был основан в 1892 году и входит в топ-5 старейших теннисных соревнований в истории. В этом году турнир пройдет в 119-й раз. С 1990 года по 2008 год включительно турнир относился к категории “Мастерс”, после чего понизился до категории АТР 500. Матчи проходят на открытых грунтовых кортах комплекса Am Rothenbaum.

• Игры основной сетки стартуют в воскресенье 18 мая. Финальные матч в одиночном и парном разрядах состоятся в воскресенье 24 мая.

• Официальный мяч турнира – Wilson Roland Garros.

• В прошлом году чемпионом турнира стал француз Артур Фис, обыгравший в финале немца Александра Зверева. Титул в парном разряде второй год подряд выиграли представители Германии – Кевин Кравитц и Тим Пютц.

• Трижды чемпионом “Мастерса” в Гамбурге становился украинец Андрей Медведев. В 1994 году он победил в решающем матче Евгения Кафельникова, годом позже хорвата Горана Иванишевича, а в финале 1997 года – испанца Феликса Мантилью.

• Роджер Федерер является рекордсменом турнира по количеству завоеванных титулов в Открытой эре. Швейцарец побеждал на этих соревнованиях четыре раза.

• Из чемпионов прошлых лет в этом сезоне в Гамбурге сыграют Александр Зверев (2023) и Андрей Рублев (2020).

Одиночный разряд

Wild Card от организаторов получили:

Диего Дедура (Германия)

Юстин Энгель (Германия)

Ян-Леннард Штруфф (Германия)

Александр Зверев (Германия)

ТОП-8 сеяных и их соперники во втором круге:

1. Александр Зверев (Германия) – “квалифаер”

2. Фрэнсис Тиафо (США) – Бу Юньчаокэтэ (Китай)

3. Андрей Рублев (-) – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина)

4. Франсиско Серундоло (Аргентина) – Педро Мартинес (Испания)

5. Алехандро Давидович Фокина (Испания) – Гаэль Монфис (Франция)

6. Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Даниэль Альтмайер (Канада)

7. Брэндон Накашима (США) – “квалифаер”

8. Себастиан Баэс (Аргентина) – Камило Уго Карабелли (Аргентина)

Очки и призовые:

R1: 0 очков / €16,835

R2: 50 очков / €31,570

QF: 100 очков / €59,140

SF: 200 очков / €115,755

FR: 330 очков / €217,200

W: 500 очков / €403,665



Парный разряд

Юстин Энгель/Макс Ганс Реберг (Германия)

Андреас Мис/Патрик Захрай (Германия)

ТОП-4 сеяных и их соперники в первом круге:

1. Харри Хелиоваара/Генри Паттен (Финляндия/Великобритания) – Сандер Жилле/Ян Зелинский (Бельгия/Польша)

2. Кевин Кравитц/Тим Пютц (Германия) – Кристиан Харрисон/Эван Кинг (США)

3. Симоне Болелли/Андреа Вавассори (Италия) – Джулиан Кэш/Ллойд Гласспул (Великобритания)

4. Никола Мектич/Майкл Венус (Хорватия/Новая Зеландия) – “квалифаеры”

Очки и призовые:

R1: 0 очков / €9,260

QF: 90 очков / €17,890

SF: 180 очков / €35,780

FR: 300 очков / €70,710

W: 500 очков / €132,590





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