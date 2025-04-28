Матчи турнира в Мадриде прерваны из-за глобального отключения света в Европе

28 апреля на турнире Madrid Open была приостановлена игровая программа из-за масштабного отключения электроэнергии на территории Испании.



Отключение электричества привело к выходу из строя системы электронного определения попаданий (ELC) и отключению табло на всех кортах комплекса. На центральном корте Manolo Santana Stadium одна из телевизионных Spidercam зависла в непосредственной близости от корта, и технические операторы не смогли её поднять.

Организаторы турнира опубликовали заявление в соцсетях:

«Турнир Mutua Madrid Open затронуло масштабное отключение электроэнергии. Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее восстановить нормальную работу. Информация будет обновляться через наши официальные каналы».

Оператор электросетей Испании Red Eléctrica de España также выступил с заявлением:

«Были активированы протоколы по восстановлению электроснабжения совместно с компаниями сектора после инцидента в системе Иберийского полуострова. Причины происшествия анализируются, все ресурсы направлены на устранение последствий. Мы продолжим информировать о ситуации».

Остановка матчей началась вскоре после 12:30 по местному времени. Прекращение игры прервалo матч между британцем Джейкобом Фёрнли и болгарином Григором Димитровым, когда Фёрнли только что отыграл матчбол и сделал брейк при счете 4:5 во втором сете.

Также была приостановлена встреча между Маттео Арнальди (Италия) и Дамиром Джумхуром (Босния и Герцеговина) при счете 6:3, 3:2 в пользу Арнальди. Позднее матч был доигран, Арнальди одержал победу 6:3, 6:4.

Также, без света был доигран матч Юлии Стародубцевой, в котором она уступила Мирре Андреевой (6:1, 6:4). А Коко Гауфф, обыгравшая Белинду Бенчич застала блекаут во время своего флеш-интервью на корте.

Из-за перебоев с электричеством зрители были вынуждены использовать фонарики на мобильных телефонах для передвижения по крытым помещениям комплекса Caja Mágica. Торговые точки принимали оплату только наличными.

Позднее стало известно, что отключение электричества произошло не только в Испании, но и в Португалии, Франции и Андорре. Сообщается, то остановлено железнодорожное сообщение и метрополитены. По последней информации, на восстановления электричества в Европе может уйти от 6 до 10 часов.







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