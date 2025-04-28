Тото Вольфф: У нас нет права на самоуспокоение

В традиционном превью перед началом этапа руководитель Mercedes Тото Вольфф рассказал о задачах команды на предстоящий Гран При Майами.

Тото Вольфф: «Команда хорошо начала сезон, но у нас нет права на самоуспокоение. Мы хотим продолжать прогрессировать и придерживаться позитивной траектории, взятой в первых пяти гонках.

Гран При в Саудовской Аравии получился более сложным, но с более высокой температурой и теми же составами шин, что и в Джидде, мы сможем использовать в Майами полученную ранее информацию. Именно поэтому мы рассчитываем на более конкурентоспособное выступление в этот уик-энд.

Майами – особенный город, и Гран При стал одним из самых ярких в календаре. В этом году нас ждёт несколько захватывающих мероприятий, включая кинопремьеры, технологические форумы, спонсорские мероприятия и наши собственные мероприятия для гостей на трассе. На этой неделе мы будем выглядеть несколько иначе, поскольку запускаем первую специальную серию атрибутики, разработанную совместно с adidas.

Мы также ждём возможность увидеть Дориан Пин на трассе в рамках F1 Academy за рулём машины особой раскраски. Предстоит насыщенный на события уик-энд, и мы надеемся, что он станет одним из самых ярких в сезоне как на трассе, так и за её пределами».

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