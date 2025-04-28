ДЮБУА дал обещание Усику: «Я почувствовал очень много боли»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Украинский боксер Александр Усик (23-0, 14 КО) и британец Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) договорились о проведении очного поединка.

Промоутерская компания британца Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions сообщила, что поединок пройдет 19 июля на легендарном стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Дюбуа рассказал, что настроен отобрать у Александра Усика три титула и стать абсолютным чемпионом мира.

«Можно многое сейчас сказать, но я просто знаю, что я готов. За последнее время я почувствовал очень много боли, это накопило во мне немало гнева.

Единственное чего я сейчас хочу – это отобрать все пояса у Усика и сделать это в Лондоне. Это будет фантастика – стать абсолютным чемпионом мира на Уэмбли», – сказал Дюбуа.

Усик потерял пояс IBF после победы в первом бою с Фьюри. Титул сразу достался Дюбуа – без боя.

sport.ua