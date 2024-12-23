Усик назвал победителя возможного супербоя между Фьюри и Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира в хевивейте по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик оценил возможный мегафайт между британскими звездами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

«Я думаю, Энтони Джошуа победил бы Тайсона Фьюри, возможно это было бы судейским решением», – сказал Усик.

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Ранее легенда бокса Леннокс Льюис назвал единственный бой, который еще должен провести Тайсон Фьюри. Льюис тоже бы хотел увидеть долгожданный поединок между звездными супертяжами из Британии.

sport.ua