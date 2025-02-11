Беринчик про первую защиту титула: «Это будет тактический бой, шахматы»

Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Беринчик

14 февраля украинский легковес Денис Беринчик проведет первую защиту титула WBO, а соперником будет американский боксер Кейшон Дэвис.

«Я не считаю, что опыта в профи Дэвиса достаточно для победы надо мной. Мне кажется, это будет тактический бой, шахматный матч, потому что у нас обоих хватает опыта больших боев».

«Мой стиль будет для него непривычным, я много двигаюсь по рингу, меняю углы, меняю стойки – всего этого не было у прошлых соперников Кейшона».

«Поэтому не моргайте 14 февраля, чтобы ничего не пропустить. Будет интересно», – считает Беринчик.

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Беринчик будет защищать титул против сверхсложного оппонента. Но шансы есть

sport.ua