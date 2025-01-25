Spartabox Promotions. Фаниян – Хара

25 января в киевском Дворце спорта состоится вечер бокса от промоутерской компании SpartaBox Faniian Promotions.

Шоу возглавит титульный поединок в первом полусреднем весе – обладатель пояса WBO Global Арам Фаниян (25–2, 6 КО, Украина) проведет бой против аргентинского претендента Николаса Хары (13–6, 6 КО).

Во втором по значимости поединке выступит бывший чемпион мира Виктор Постол (31–5, 12 КО). Его соперником станет представитель Аргентины Андрес Техада (13–4–2, 7 КО).

Вечер бокса начнется в 15:00 по киевскому времени. Киевстар ТВ проведет прямую трансляцию шоу от Spartabox Promotions.

Фаниян – Хара, Постол – Техада. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция

Файткард вечера бокса

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