Бывший спонсор Боттаса потратил на него 20 млн. евро

В своё время, рассказывая о тех или иных этапах карьеры Валттери Боттаса, мы не раз упоминали финского миллиардера Антти Аарнио-Вихури, совладельца и председателя правления корпорации Wihuri, который был его основным спонсором.

В частности, именно благодаря финансовой поддержке этого человека Боттас в 2016 году стал гонщиком Mercedes, хотя Тото Вольфф тогда больше склонялся к кандидатуре Паскаля Верляйна.

В недавнем интервью таблоиду Ilta-Sanomat Аарнио-Вихури назвал сумму, в которую ему обошлось спонсорство: 20 миллионов евро. Однако нынешнее поведение его бывшего протеже удивляет финского предпринимателя, которому уже за 80.

«Боттас показывал довольно неплохие результаты и был лучшим во всех молодёжных чемпионатах, в которых выступал, – вспоминает Аарнио-Вихури. – Но в 2019 году мы перестали его поддерживать, когда его личные доходы превысили миллион евро. Мы подумали, что поддерживать парня, который столько зарабатывает, уже нет смысла.

Но этот человек, чья карьера полностью зависела от нас, меня удивляет: он прервал все контакты с нами. Не то чтобы я переживал по этому поводу, но это ведь мы устроили его переход из Williams в Mercedes. Без нас он бы никогда не оказался в этой команде.

Не знаю, почему он прекратил с нами контактировать, вероятно, это связано с его характером. С тех пор он со мной даже ни разу не поздоровался, хотя в разных странах мира мы много раз встречались. За годы сотрудничества у нас не было никаких размолвок, но для чего продолжать его поддерживать, когда он уже сам стал зарабатывать миллионы? В этом не было никакого смысла.

Когда мы перестали это делать, то начали тратить эти деньги на поддержку других гонщиков, что совершенно нормально. Тем более во всех наших контрактах с гонщиками прописано, что поддержка прекращается, когда их доходы достигают определённого уровня. И Боттас должен был понимать, что в какой-то момент поддержка нашей компании ему уже не потребуется».

Получить комментарии самого Валттери журналисты Ilta-Sanomat не смогли, но его официальный представитель, Вилле Ахтиайнен, в контексте интервью с бывшим спонсором Боттаса заявил, что у подобных историй всегда есть две стороны, но добавил, что гонщик благодарен всем, кто его когда-либо поддерживал.

В настоящее время компания Wihuri является спонсором 18-летнего Туукки Тапонена, слушателя Гоночной академии Ferrari, который в 2025 году дебютирует в Формуле 3.

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