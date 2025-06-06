Кристиан Альберс советует Хаджару уйти из Red Bull

Айзек Хаджар ярко проводит дебютный сезон в Формуле 1 в составе Racing Bulls и после девяти гонок занимает девятое место в личном зачёте. Пресса и болельщики уже обсуждают сценарий, при котором француз заменит Юки Цуноду в Red Bull Racing ещё до конца нынешнего сезона.

Бывший гонщик Формулы 1 Кристиан Альберс советует Хаджару уйти из программы Red Bull и не соглашаться на предложение стать напарником Макса Ферстаппена, поскольку этот шаг может испортить Айзеку карьеру.

Кристиан Альберс: «Я считаю Хаджара фантастическим гонщиком. Этот парень быстр как ракета, но рядом с Максом ему будет тяжело. В его ситуации нужно действовать очень осторожно.

На месте менеджеров Хаджара я бы ответил отказом на предложение перейти в Red Bull Racing. На месте его менеджеров я бы сделал всё, чтобы он там не оказался, а затем предпринял все усилия, чтобы вытащить его из семьи Red Bull.

Посмотрите на пример Пьера Гасли, который расцвёл в Alpine. Или на пример Карлоса Сайнса. Вне Red Bull у гонщиков гораздо больше шансов на долгую карьеру. Но чем больше времени гонщик проводит в Red Bull Racing или Racing Bulls, тем сильнее снижаются его шансы. Такова реальность».

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