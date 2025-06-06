Лоренцо Музетти: “Было очень трудно победить Тиафо, особенно с учетом сегодняшних условий с ветром, было меньше грунта и корт был быстрее”

Седьмая ракетка мира Лоренцо Музетти пообщался с прессой после выхода в полуфинал Открытого чемпионата Франции



О победе над Фрэнсисом Тиафо

“Было довольно ветрено и не так просто было правильно чувствовать мяч, но мне удалось выиграть этот невероятный третий сет, который, пожалуй, был ключевым в матче. Безусловно, это, пожалуй, дало мне дополнительную мотивацию и энергию, чтобы вложить больше сил и интенсивности в последний сет. Было очень трудно победить его, потому что, особенно с учетом сегодняшних условий с ветром, было меньше грунта, поэтому корт был быстрее. Было не так просто найти решение, углы или вариации, которые мне были нужны для моего плана игры. Но, конечно, я нашел способ в последнем гейме третьего сета. Он сделал несколько невынужденных ошибок, и я сделал брейк и выиграл сет. Это, пожалуй, был ключевой момент матча”.

Об инциденте с мячом, когда он попал в судью на линии

“Честно говоря, это было действительно несчастное стечение обстоятельств. Честно говоря, я был немного напуган, потому что я действительно не хотел никому причинить вред, конечно. Поэтому я сразу подошел к линейному судье и, конечно, сказал: «Извините, я прошу прощения у всех». Предупреждение было справедливым, но я думаю, что судья увидел, что в этом не было никакого умысла, и поэтому, видимо, просто позволил мне продолжить игру”.

Об изменении своей техники подачи

“Я знал, что мне нужно было немного времени, чтобы найти правильное движение и правильный ритм. Мы сделали это изменение в начале года, и, конечно, раньше у меня были проблемы со стабильностью на подаче, особенно с подбрасыванием. Поэтому мы немного сократили движение, чтобы иметь больше контроля, и тогда я стал более уверенным в своем движении. Сейчас я думаю, что в очень многих сложных ситуациях я делаю эйс или использую свою подачу как оружие, и это стало довольно большим изменением для моей игры”.



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