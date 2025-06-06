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Футбол

SofaScore и WhoScored определились с лучшим игроком полуфинала Лиги наций между Испанией и Францией

SofaScore и WhoScored определились с лучшим игроком полуфинала Лиги наций между Испанией и Францией

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    • 5 июня сборная Испании победила Францию в рамках полуфинала Лиги наций (5:4).

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    • Лучшим игроком в этом матче по версии Sofascore и WhoScored стал Ламин Ямаль, который забил 2 гола и отдал 3 ключевых паса, – он получил 9,6 и 10 соответственно.

    SofaScore и WhoScored определились с лучшим игроком полуфинала Лиги наций между Испанией и Францией

    SofaScore и WhoScored определились с лучшим игроком полуфинала Лиги наций между Испанией и Францией

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