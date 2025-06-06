SofaScore и WhoScored определились с лучшим игроком полуфинала Лиги наций между Испанией и Францией

3

5 июня сборная Испании победила Францию в рамках полуфинала Лиги наций (5:4).

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Лучшим игроком в этом матче по версии Sofascore и WhoScored стал Ламин Ямаль, который забил 2 гола и отдал 3 ключевых паса, – он получил 9,6 и 10 соответственно.

www.ua-football.com