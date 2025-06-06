Кроуфорд назвал сумму, которую заработает за бой с Канело. Это удивит

Getty Images/Global Images Ukraine. Теренс Кроуфорд

Американский боксер Теренс Кроуфорд рассказал, сколько он заработает за бой против мексиканского бойца Сауля Альвареса.

«Я заработаю 10 миллионов долларов. Вы думаете, это ложь? Откуда вам знать, что я вру? Для меня этот бой важен с точки зрения наследия, он перевешивает деньги. Стану абсолютным чемпионом в трех весовых категориях. Скоро», – рассказал Теренс.

Отметим, что только за свой прошлый бой Сауль Альварес заработал 80 миллионов евро.

Бой между Кроуфордом и Канело пройдет 12 сентября. Ранее звездный американский боксер Теренс Кроуфорд не согласился с тройкой лидеров рейтинга The Ring.

sport.ua