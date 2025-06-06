Кроуфорд назвал сумму, которую заработает за бой с Канело. Это удивит

Американский боксер Теренс Кроуфорд рассказал, сколько он заработает за бой против мексиканского бойца Сауля Альвареса.
«Я заработаю 10 миллионов долларов. Вы думаете, это ложь? Откуда вам знать, что я вру? Для меня этот бой важен с точки зрения наследия, он перевешивает деньги. Стану абсолютным чемпионом в трех весовых категориях. Скоро», – рассказал Теренс.
Отметим, что только за свой прошлый бой Сауль Альварес заработал 80 миллионов евро.
Бой между Кроуфордом и Канело пройдет 12 сентября. Ранее звездный американский боксер Теренс Кроуфорд не согласился с тройкой лидеров рейтинга The Ring.