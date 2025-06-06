В Red Bull просят суперлицензию для Линдблада

По информации The Race, на следующей неделе FIA рассмотрит просьбу Red Bull о выдаче суперлицензии участнику молодёжной программы Арвиду Линдбладу.

У Линдблада достаточно баллов, чтобы получить суперлицензию, но 18 лет ему исполнится только 8 августа, а в Red Bull хотят иметь возможность использовать его в Формуле 1 до этой даты, если возникнет необходимость.

В прошлом году в Международный спортивный кодекс FIA был добавлен пункт, позволяющий 17-летним спортсменам получать суперлицензию, если они демонстрируют исключительный талант. Именно этот пункт позволил Андреа Кими Антонелли получить лицензию в 2024-м, а теперь её получит Линдблад.

Решение о выдаче суперлицензии британскому пилоту с индийскими и шведскими корнями примет Всемирный совет по автоспорту FIA на внеочередной генеральной ассамблее и конференции в Макао на следующей неделе.

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