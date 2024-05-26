30 минут до старта: Комментарий Оскара Пиастри

Оскар Пиастри стартует в Монако из второго ряда – это его лучшая стартовая позиция с начала сезона, и, конечно, австралийский гонщик McLaren постарается не упустить свой шанс.

Оскар Пиастри: «Если бы я стартовал с поула, это было бы ещё лучше, но и вторая стартовая позиция тоже очень неплохая, и у нас по-прежнему есть шанс побороться за победу. Приложим для этого все усилия, но, разумеется, вероятность хорошего результата в любом случае довольно высока.

Если бы можно было сложить лучшие сектора из разных попыток, я бы стартовал с поула, но, если честно, то должен признать, что повторить то, как я проехал второй сектор круга во время моей первой попытки, будет очень трудно. То же самое можно сказать о первом секторе моего второго квалификационного круга.

Впрочем, я не особо расстроен, хотя в решающей попытке допустил одну ошибку, но даже если бы её не было, моего результата всё равно бы не хватило, чтобы стартовать с поула. Так что вторая позиция меня устраивает. Шарль Леклер показывал отличные скорости с самого начала уик-энда, поэтому я вполне доволен, что стартую вторым».

Источник