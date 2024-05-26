Тейлор не справился с Кэттероллом. Будущее для Джоша туманно

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25 мая в Лидсе, Великобритания, состоялся матч-реванш между бывшим абсолютным чемпионом Джошем Тейлором (19-2, 13 КО) и Джеком Кэттероллом (29-1, 13 КО). Их первый бой был наполнен скорее злобой друг на друга, чем умным боксом. А второй пришелся на такой этап карьеры, что поражение имело возможность финишировать карьеру проигравшего.

Джош делал все хорошо. Но этого не хватило для победы

Такие поединки, как Тейлор против Кэттеролла, всегда пугают неизвестностью. С одной стороны, все промо, направленное на то, что будет драка и бойцы ненавидят друг друга, было правдивым. С другой стороны, все мы помним первую встречу. Пусть немногие смотрели ее в прямом эфире из-за начала полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины, которое состоялось 24 февраля 2022 года, а бой прошел через два дня — 26 февраля.

Даже в повторе с возможностью перематывать встречу, смотреть противостояние было непросто. Бойцы хотели нанести друг другу много проблем, но из-за нежелания боксировать, а желания драться, висли в клинчах и нарушали правила. Первое не прибавляло любопытства поединку. Второе вообще портило все.

Было понятно, что это поединок двух обученных, умных боксеров, действительно умеющих боксировать, а не драться. С другой стороны, их эмоции и неприкрытая злоба друг к другу действовали отрицательно. Бойцы пытались больше поссориться, чем доказать, что они лучше, как боксеры, чем противник.

Потому переживания за реванш все же были. Здесь ответственность еще больше. Проигравший сильно сдавал позиции. В случае с Тейлором все это выглядело едва ли не завершением карьеры. Два поражения подряд – плохая история. Особенно в таком стиле, как было в поединке против Теофимо Лопеса. Да еще сразу проиграть столь принципиальному сопернику? Ужасно.

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Вместе с этим, поражение Кэттеролла просто подарило бы ему невозможность сразиться на топовом уровне в ближайшее время. Конечно, в 30 лет вернуться можно. Есть, когда и как. Но авторитет у Джека не самый лучший. Неудобный боксер, не самый яркий. Нет невероятного количества фанатов, чтобы на нем заработать. И при этом проиграть ему достаточно просто.

Так что в случае поражения и Джек отбрасывал бы себя сильно назад. Возможно, настолько, что принять участие в этом празднике прекрасных времен для первой полусредней весовой категории и не успел бы.

Однако поражения не случилось. Второй поединок сложился достаточно неплохо. Точно лучше, чем первый. Оба боксера поняли, что нарушать правила – не в пользу друг друга. Но стилистически ничего не изменилось. Разве что Джош стал менее подвижным, но благодаря налеганию на силовые удары смог замедлить соперника.

Однако, не принципиально. Перелома так и не произошло. Тейлор так же ловил лицом джебы и тоже ловился на левую руку от соперника. В прошлом поединке эта левая рука привела к нокдауну Джоша. На этот раз он удержался, хотя несколько непростых эпизодов тоже присутствовало.

Что давал в ответ? Силовые удары, хорошие боковые. Левый прямой почти не попадал, потому что Кэттеролл разумно прятался за плечом и в клинче, когда была возможность. А вот на средней разменивался с соперником неплохо.

Однако большинство эпизодов все же проиграл. Если говорить точнее, чуть больше эпизодов, чем соперник. Без какой-то слишком сильной доминации, но Тейлор на этот раз точно не справился, не так, как в первой встрече.

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Судьи удивили. 117-111 дважды и 116-113. Всё это для Кэттеролла. Все сказали, что такой счет – странный. Боб Арум считает, что его спортсмен Джош Тейлор победил. Однако и Эдди Хирн, промоутер Кэттеролла, согласен, что счет точно не столь велик, а бой был сильно более близким. Об этом же сказал и Тони Беллью, и все, кто были в зале. Но на результат это не влияет.

Что теперь?

Тейлор хочет реванша. Не требует, но предлагает закрыть трилогию. Сейчас счёт 1-1.

Не совсем понятно, зачем это Джошу. Точнее, оно-то понятно – чтобы победить. Но, как он это сделает, не совсем ясно. Потому что каждый бой очень близкий и, скорее, даже с превосходством Кэттеролла. Как нужно измениться, чтобы выиграть в третьем бою – вопрос важный и на него ответа нет.

Но Джош может согласиться. Закрыть трилогию победой ему может быть интересно. Да и не факт, что в ближайшее время с ним захотят сразиться чемпионы. Все либо имеют соперника, либо имеют варианты, которые более денежны и популярны, чем британец.

Эдди Хирну придется хорошо поработать, чтобы вывести своего боксера на титульный поединок. И не факт, что в этом плане есть место третьему поединку против Джоша Тейлора. Потому что именно в вопросе продвижения по рейтингам шотландец ничего не дает. Он проиграл последние два поединка и явно находится на спаде. Так что теперь Тейлору придется побегать за оппонентом, чтобы получить желаемый поединок.

Кэттеролл может пойти дальше. Пусть не с чемпионом или претендентом, но встретиться с тем, кто приведет его к громкому бою. Времени у Джека все еще достаточно.

sport.ua