Александр ГВОЗДИК: «Вопрос о моем следующем поединке очень болезненный»

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За свою карьеру Александр Гвоздик провел немало поединков на профессиональном и любительском уровне. На счету выдающегося украинского спортсмена бронзовая награда Олимпиады в Лондоне, чемпионство в полутяжелом весе по версии WBC и бои против лучших боксеров планеты, среди которых Бетербиев, Стивенсон и Бенавидес.

Сам «The Nail» свой последний поединок на профессиональном ринге провел в июне 2024 года, однако пока нет никакой конкретики относительно того, когда украинец снова выйдет в ринг.

– Вопрос относительно моего следующего поединка является очень болезненным, поскольку уже второй раз подряд срывается мой бой. Буду встречаться со своим тренером и что-то решать и двигаться дальше. Я должен был боксировать 1 февраля в андеркарде поединка Моррель – Бенавидес, но, судя по всему, этого не будет. То есть, нам официально этого не говорили, но до этого события остается мало времени, поэтому можно понять, что это не произойдет.

– Называли ли вам имя возможного соперника, с которым вы должны были боксировать в андеркарде Моррель – Бенавидес?

– Нет, мне не называли имени соперника, потому что это должен был быть такой бой-возвращение. Когда бои большие, как вот, например, мой предыдущий поединок против Бенавидеса, то я уже за три месяца знал об этом и готовился к нему. Также, тогда мы подписали контракт где-то за два месяца до поединка. Если же это не такие большие бои, а поединок с боксером из топ-100 для того, чтобы я мог закрыть поражение, то здесь все начинается с даты и где-то за месяц они подбирают соперника, такого, которого я должен без проблем проходить.

– По состоянию на сейчас даже примерно неизвестно, когда может состояться ваш следующий поединок?

– Сейчас нет, вообще никакой информации нет. Более того, скажу, что неизвестно, с кем буду я работать в будущем, потому что мы хотим встретиться и обсудить некоторые вопросы, ведь мне не все подходит.

– Вскоре у вас может появиться новый промоутер?

– Сейчас у меня нет промоутера, а предыдущие четыре моих поединка для меня организовало PBC, хотя контракта у меня с ними не было. То есть мы подписывали соглашения непосредственно на отдельные поединки, но меня ничего не держит с ними. Я свободный агент. К тому же, вскоре у меня может появиться новый менеджер, но его имя пока называть не буду.

– Были ли у вас предложения от мощных промоутеров? Не делал ли вам предложения Top Rank?

– С Бобом Арумом мы работали, и я не имею желания туда возвращаться. Если говорить о хороших промоутерах, то было предложение от Main Events. И на самом деле, интересных предложений мне не поступало, ведь если бы так было, то я бы согласился.

– Расскажите, как сейчас проходит ваш тренировочный процесс?

– Мы готовились, но со среды прошлой недели я взял небольшую паузу и вот уже почти неделю я отдыхаю. Сегодня, например, я совершил пробежку и видимо буду поддерживать форму. В кемпе я сильно не стартовал, ведь когда ты не знаешь, к чему готовиться, то видимо нет смысла интенсивнее проводить тренировки. То есть сейчас я нахожусь в такой форме, когда готов начать полноценный тренировочный лагерь в любой момент.

– Вы помогали готовиться Рамиресу к поединку против Биллама-Смита. Однако, недавно Джей Опетая бросил вызов мексиканцу и заявил, что хочет забрать его пояса. Как считаете, кто может одержать победу в этом бою?

– Могу сказать, что этот поединок может быть сложным для обоих боксеров. Опетая сильный, однако Рамирес очень умелый и техничный боксер, который имеет большой опыт.

– Денис Беринчик вскоре будет защищать свой чемпионский титул в поединке против Кейшона Дэвиса. Какой ваш прогноз на этот бой? Сможет ли Денис победить Кейшона?

– Здесь также трудно говорить, потому что мало кто ожидал, что Денис победит Наваррете, однако он вышел и доказал всем на что способен. Беринчик очень талантливый боксер, он классно умеет подстраиваться. Большинство считают фаворитом в этом поединке Кейшона, ведь он является такой современной звездой, несмотря на то, что защищать титул будет Денис. Но, мне очень интересно, как Беринчик будет подстраиваться под него. Я уверен, что Кейшону будет сложно.

– В одном из предыдущих интервью вы говорили о том, что перестали общаться с Василием Ломаченко еще до начала полномасштабной войны. Что стало причиной этого?

– На самом деле у нас не было каких-то скандалов, но пусть лучше это останется между нами.

– Как вам последний поединок Александра Усика против Тайсона Фьюри? Как оцениваете результат?

– Фантастика. Саша – это просто космос. Я горжусь, что был с ним вместе в сборной, что мы жили с ним в одной комнате. Сейчас он настоящая суперзвезда и один из лучших боксеров в истории этого вида спорта.

– Общались ли вы с Усиком после боя против Фьюри? Что он вам говорил?

– Да, общался с ним. Я его поздравил с победой. Он говорил, что скоро будет в Калифорнии, поэтому надеюсь, что скоро увидимся с ним.

– Каким вы видите дальнейший путь развития карьеры Усика? Стоит ли ему возвращаться в крузервейт или же провести бой против Лерены и завоевать титул в бриджервейте?

– Сейчас будут все делать такие заявления и все хотят драться с ним, потому что он генерирует деньги. Если бы Саша мне предложил, я бы сам согласился с ним выйти (смеется). Но, он должен делать прежде всего то, что хочется ему. Мне кажется, что какие-то финансовые потребности он уже давно закрыл. Поэтому, если он спустится вниз и станет 3-кратным абсолютным чемпионом или же получит титул в бриджервейте, то это круто. Если он добавит еще одну регалию, то это очень хорошо. Он зацементирует свое имя в историю бокса еще глубже.

– Если говорить о возвращении в крузервейт, то сможет ли Усик выиграть Опетаю или Рамиреса? Не будет ли трудно Александру сбрасывать вес?

– А почему не сможет? Он уже это делал однажды. Сейчас он уже имеет опыт побеждать ребят, которые от него больше и сильнее. А здесь ему нужно будет согнать каких-то 10 килограммов, что на самом деле на профессиональном уровне не трудно. Мне кажется, сейчас ему это сделать даже легче, ведь у него есть этот опыт, он уже был там и все знает.

– Следите ли за любительским боксом в Украине?

– Нет, фактически не слежу, но знаю там Сашу Хижняка.

– Что думаете по поводу того, что Хижняк решил остаться в олимпийском боксе?

– Это его решение. Каждый боксер чувствует, как он будет чувствовать себя или в профессиональном, или в любительском боксе и где ему лучше. Я уважаю его решение.

– Планируете ли вы создавать в Украине новые проекты для развития отечественного бокса?

– Мне кажется, что я и так уже немало сделал для этого. Мы открыли школу бокса в Белой Церкви, где дети до 16 лет занимаются бесплатно, мы помогаем военным. То есть, мы это уже делаем, а не планируем. Если будет возможность, то будем делать что-то большее, но сейчас тоже неплохо получается.

– Мы рады видеть, что вы продолжаете боксировать на профессиональном ринге и радуете украинских болельщиков своими поединками, однако сколько времени вы планируете еще заниматься этим делом? Не раздумываете над завершением карьеры?

– Пока здоровье будет позволять. На самом деле, не хочется, чтобы это заканчивалось. Сейчас есть мотивация, я чувствую, что могу конкурировать на самом высоком уровне, поэтому продолжаю боксировать. Если будут какие-то травмы или что-то подобное, тогда буду завершать, но сейчас такого в планах нет.

– Планируете заниматься тренерской деятельностью после завершения карьеры?

– Да, почему бы и нет. Мне нравится бокс, это вся моя жизнь. Я этим занимаюсь с 10 лет. Просто сейчас я сам тренируюсь, поэтому это не очень удается совмещать, а если будет больше свободного времени, то почему бы и нет?

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Гвоздик

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