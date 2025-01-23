Будё/Глимт – Маккаби Тель-Авив. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Матч состоится 23 января в 19:45 по киевскому времени

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"Маккаби" Тель-Авив отделяет 1 балл от зоны плей-офф. Клуб победил в двух предыдущих матчах и готов продолжать далее.

"Будё/Глимт" также в одном очке от зоны 1/8 финала. Победа после двух поражений подряд подняла норвежский клуб на 13-ю строчку.

Цель одна, но победа будет также для одной команды.

Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени в четверг, 23 января.

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Трансляция матча

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Смотреть матч Будё/Глимт – Маккаби Тель-Авив Смотреть трансляцию

1.58 4.45 5.50 Узнать больше

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