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Футбол

Будё/Глимт – Маккаби Тель-Авив. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Матч состоится 23 января в 19:45 по киевскому времени

Будё/Глимт – Маккаби Тель-Авив. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

фото из соцсетей

    • "Маккаби" Тель-Авив отделяет 1 балл от зоны плей-офф. Клуб победил в двух предыдущих матчах и готов продолжать далее.

    "Будё/Глимт" также в одном очке от зоны 1/8 финала. Победа после двух поражений подряд подняла норвежский клуб на 13-ю строчку.

    Цель одна, но победа будет также для одной команды.

    Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени в четверг, 23 января.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

    • Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале Megogo Футбол 7 на платформе MEGOGO.

    Трансляция матча

    Будё/Глимт – Маккаби Тель-Авив. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    Будё/Глимт – Маккаби Тель-Авив. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    Будё/Глимт – Маккаби Тель-Авив. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    В эфире

    Будё/Глимт – Маккаби Тель-Авив. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    Смотреть матч Будё/Глимт – Маккаби Тель-Авив Смотреть трансляцию

    Будё/Глимт – Маккаби Тель-Авив. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    1.58 4.45 5.50 Узнать больше

    Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.

    www.ua-football.com

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