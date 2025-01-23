Эмма Наварро: “Швёнтек действительно сложная соперница, слово “безжалостная” точно ее описывает”

Американская теннисистка Эмма Наварро прокомментировала своё поражение в 1/4 финала Australian Open против польки Иги Швёнтек



О своих впечатлениях от матча и стиля игры соперницы

“Это было нелегко. Думаю, одна из вещей, которые Швёнтек делает очень хорошо, – это ее скорость и то, что она все выполняет со 100% уверенностью и интенсивностью. У нее другой стиль движения и игры. Это усложняет ситуацию, поэтому трудно не почувствовать, что тебе тоже нужно все выполнять с такой же скоростью, как она. Сегодня я именно это и почувствовала. Она действительно сложная соперница. Она продолжает играть свои удары, даже если что-то не удается. Да, «безжалостная» – это точное описание. Против нее сложно играть.

Мне казалось, что в моих ударах не было достаточно мощности, глубины, высоты или силы, чтобы создать для нее дискомфорт. Чувствовалось, что я выполняю один удар с задней линии, а она мгновенно отвечает мощным ударом. Тогда я оказывалась все дальше и дальше за задней линией. Я думаю, если бы мои удары были бы тяжелее, я смогла бы нейтрализовать ее ответы. Также большое значение имеет позиция на корте. Я чувствовала, что она выиграла позиционную борьбу, и это существенно ограничило мои возможности в игре с задней линии”.

О разнице во времени, проведенном на корте на пути к четвертьфиналу (все предыдущие матчи Наварро выиграла в трех сетах)

“Возможно, это немного повлияло на этот поединок, но сегодня я чувствовала себя хорошо физически. Чувствовала, что ноги работают, а ум настроен правильно. Возможно, немного повлияло. Трудно сказать. Я не уверена”.

Об отказе судьи пересмотреть спорный момент во втором сете при счете 2:2

“Дело в том, что тогда я не останавливала игру. Я выполнила следующий удар, поэтому по правилам я и не могла попросить повтор. Я спросила после розыгрыша, можно ли посмотреть этот момент, и судья ответила, что я продолжила играть, поэтому это невозможно. Я считаю, что должно быть разрешено пересматривать момент после розыгрыша, даже если ты его доиграл. Все происходит очень быстро. Ты бьешь по мячу, соперница перебивает мяч тебе, и ты думаешь: «Хорошо, я продолжаю играть». Но где-то на уровне подсознания есть мысль: «Возможно, я все еще могу выиграть этот розыгрыш, даже если судья не заметил двойного отскока». И это расстраивает, если ты остановишь розыгрыш, а окажется, что там его не было. Это сложно. Я думаю, что мы должны иметь возможность просматривать такие моменты и принимать решение после розыгрыша”.

О завершении своего выступления на турнире

“Это тяжело, что я не одержала победу сегодня, но есть много всего, чем я могу гордиться на этой неделе. Последние несколько недель я работала над многими вещами, и мне казалось, что я не показываю своего лучшего тенниса, когда приехала на австралийскую серию. Однако теперь я уезжаю отсюда со многими положительными моментами, многими вещами, которыми могу гордиться, и, бесспорно, многими аспектами, которые можно улучшить”.



Фото: Getty Images.

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