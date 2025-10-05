Новак Джокович – о победе над 150-й ракеткой мира в Шанхае: “Мне приходилось упорно бороться, чтобы остаться в игре, выжить – и мне это удалось”

Сербский теннисист Новак Джокович ответил на вопросы журналистов после тяжелой победы над Янником Ганфманном в матче третьего круга “Мастерса” в Шанхае



– Расскажите о сегодняшних условиях.

– Это была отличная битва. Думаю, Янник заслуживает большого уважения и аплодисментов за свою игру. Он был очень близок к победе. Думаю, на протяжении первого сета и половины второго он был лучшим игроком, контролировал матч. Мне приходилось буквально держаться, упорно бороться, чтобы остаться в игре, выжить – и мне это удалось. Казалось, в конце второго сета я начал лучше читать его подачу, потому что вообще каждый раз, когда мяч был на его ракетке, он играл очень быстро, я постоянно опаздывал. Конечно, я горжусь тем, что смог преодолеть такой серьезный вызов. Хочу поблагодарить китайских болельщиков за поддержку сегодня вечером, их энергия была фантастической.

– Помогает ли вам такая поддержка фанатов?

– Конечно, помогает. Однозначно. Как я уже сказал на корте, их поддержка – это собственно то, что мотивировало меня приехать в этом году и сыграть в Шанхае. Эти первые два матча стали доказательством того, насколько хорошо и желанно я чувствую себя здесь, в Китае в целом и в Шанхае в частности. Я очень благодарен и счастлив, что могу почувствовать такую атмосферу, как сегодня вечером.

– Кроме третьего гейма в первом сете, когда на вашей подаче был брейкпоинт, больше до конца матча угрозы брейка не было. В третьем сете вы потеряли всего пять очков на подаче. Расскажите о столь уверенной игре именно на подаче.

– Да, на корте жизнь становится либо проще, либо сложнее в зависимости от того, как ты подаешь, хорошо или плохо. В первых двух матчах здесь моя подача, пожалуй, была самым сильным элементом игры. Это действительно имеет значение. И это же повлияло и на него. Он сделал брейк в начале первого сета и уверенно держал свою подачу вплоть до конца второго. Хотя корты медленнее, чем в прошлом году, как и мячи, но если хорошо попадаешь по своим точкам на подаче, то очень трудно сделать брейк. Я действительно доволен тем, как подаю. Нужно еще улучшить игру на задней линии, то есть я знаю, над чем надо работать, и надеюсь, что это уже проявится в следующем раунде.

– Вы сегодня снова написали китайские иероглифы своего имени. Получилось, кажется, лучше, чем два дня назад. Вы выполнили «домашнее задание»?

– Немного. Болельщики мне помогали. Я должен пройтись по своим иероглифам, потому что некоторые из них я помнил, но часть забыл, и в последнее время не практиковался. Надо восстановить свои знания китайского.



btu.org.ua