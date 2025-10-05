Фернандо Алонсо: Машина отлично управлялась в гонке

Фернандо Алонсо финишировал восьмым в Сингапуре, но после штрафа Льюиса Хэмилтона поднялся на седьмое место и впервые заработал очки после летнего перерыва. Его напарник по Aston Martin Лэнс Стролл финишировал тринадцатым.

Фернандо Алонсо (7-й): «Я хорошо провёл гонку, и машина отлично управлялась. Мне нравится выступать в Сингапуре, ведь здесь очень высокие физические нагрузки.

У меня был хороший темп на обоих отрезках, а команда приняла верное решение поставить шины Medium, что позволило отыграться после медленного пит-стопа. Надеюсь, удастся заработать ещё больше очков в оставшихся гонках сезона».

Лэнс Стролл (13-й): «Сегодня у меня не было возможностей отыграться. Мы постарались как можно дольше оставаться на трассе в ожидании выезда автомобиля безопасности. Я смог проехать 38 кругов на шинах Soft.

На втором отрезке шины Medium изнашивались быстрее, чем ожидалось, из-за трафика, перегрева и борьбы с соперниками. Результат мог быть лучше, но мы сделали всё, что могли, и продолжим стараться. Через две недели нас ждёт гонка в Техасе».

