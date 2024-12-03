Фредерик Вассёр: Мы продолжим бороться до конца

Итоги Гран При Катара были предопределены разными событиями, происходившими на трассе и вызвавшими те или иные последствия. И если Шарлю Леклеру эти обстоятельства помогли занять 2-е место, то Карлос Сайнс финишировал только шестым – в том числе из-за того, что переднее левое колесо его Ferrari было проколото, поэтому потери времени на пит-стопе были намного больше.

Причиной повреждения шины стали обломки зеркала заднего вида, отвалившегося от Williams Алекса Элбона – кстати, из-за этих обломков также было проколото колесо на Mercedes Льюиса Хэмилтона.

После финиша Фредерик Вассёр прокомментировал некоторые наиболее важные эпизоды гонки и те решения, которые принимались Ferrari.

«Анализируя эти события сейчас, я думаю, что было бы проще, если бы на трассу выпустили автомобиль безопасности, но в FIA решили по-другому, и с этим ничего не поделаешь, – рассуждал руководитель Скудерии. – Сделай они это сразу, убрать зеркало было бы можно раньше, и ситуация, безусловно, была бы намного менее опасной.

Из-за этого нам не повезло, и мне жаль, что с Карлосом так получилось, ведь ему пришлось проехать целый круг в медленном темпе, чтобы добраться до боксов, из-за чего он потерял одну или две позиции. Видимо, в FIA не ожидали, что на зеркало кто-то наедет, ведь оно лежало на трассе за пределами гоночной траектории.

Судя по тому, как развивались дальнейшие события, наиболее правильным выбором было бы введение режима виртуального автомобиля безопасности (VSC). Остаётся только сожалеть, что в той ситуации была испорчена гонка не только Карлосу, но и Льюису Хэмилтону.

Если говорить о нашей тактике, то в начале гонки мы не планировали атаковать в полную силу, и оба гонщика хорошо справились с поставленной задачей. Идея была в том, чтобы на старте действовать в меру консервативно, а затем атаковать ближе к финишу.

Из-за автомобиля безопасности нам пришлось провести пит-стоп раньше, чем мы планировали, но думаю, что изначально тактика была выбрана правильно. На пит-стопе мы должны были перейти на жёсткую резину, она позволяла без проблем доехать до финиша, избежав лишнего риска.

Важнее всего то, что мы заработали больше очков, чем McLaren. Теперь мы уступаем им всего 21 очко, а впереди финальная гонка, а это означает, что по-прежнему возможно всё, что угодно. Мы также увеличили отрыв от Red Bull, следовательно, в Абу-Даби можем больше внимания уделять борьбе с McLaren.

В теории Яс-Марина должна лучше подойти нашей машине. Кроме того, Макс Ферстаппен, а также гонщики Mercedes поедут очень быстро, так что события в финале чемпионата могут развиваться по любому сценарию. Но мы настроены полностью выложиться и продолжим бороться до конца, до последнего клетчатого флага сезона».

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