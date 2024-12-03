Фьюри назвал бой, которой принесет ему бешеные деньги. Это не Усик и Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри изъявил желание провести еще один бой против Франсиса Нганну.

«Я думаю, что Нганну – хороший боксер. Я сам имел с ним тяжелый бой. Я хотел бы подраться с ним снова. Я хотел бы заработать еще одну кучу денег. Я снова возьму эту огромную сумму. Кто бы этого не хотел?» – признался Фьюри.

28 октября 2023 года в Саудовской Аравии состоялся 10-раундовый бой Тайсона Фьюри против экс-чемпиона UFC Франсиса Нганну. Фьюри одержал трудную победу по очкам раздельным решением судей (95-94 Нганну, 96-93 Фьюри, 95-94 Фьюри).

sport.ua