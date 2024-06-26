Ферстаппен будет оштрафован первым?

Во время второй тренировки в Канаде на машине Макса Ферстаппена отказала силовая установка, ему пришлось вернуться в боксы и передать машину механикам, а двигатель отправили в Японию.

Остановка была вызвана предполагаемой проблемой с системой рекуперации, Макс сразу спросил команду, какие последствия это будет иметь в тот уик-энд или до конца года.

В Барселоне на машину Ферстаппена поставили четвёртый мотор из четырёх разрешённых, но ходят слухи, что силовая установка, отказавшая в Монреале, могла получить серьёзные внутренние повреждения и больше не будет использоваться.

Руководитель команды Кристиан Хорнер признает, что Ферстаппен не сможет избежать штрафа за пятую замену двигателя: «Мы посмотрим, как поведут себя моторы в предстоящих гонках, но я думаю, что в какой-то момент мы неизбежно произведём пятую замену».

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