Ваулз: Работа Колапинто заслуживает всяческих похвал

В Сингапуре Алекс Элбон не добрался до финиша, а Франко Колапинто не заработал очков, тогда как команда Haas, которая находится в Кубке конструкторов на одну строчку выше, смогла ещё немного увеличить отрыв от Williams. Тем не менее, Джеймс Ваулз, руководитель британской команды, подводя итоги уик-энда, видит и позитивные моменты.

Джеймс Ваулз: «Мы покидаем Сингапур, ничего не заработав и не улучшив нашего положения в Кубке конструкторов, тогда как счёт Haas пополнился ещё на пару очков. При этом у нашей машины был потенциал, и она позволяла претендовать на места в призовой десятке.

В значительной степени наше внимание было нацелено на квалификацию, и мы старались в полной мере раскрыть потенциал FW46, но по мере того, как трасса остывала, нам не удавалось прогревать резину до нужной температуры, и это помешало показать более высокий результат.

Но меня обнадёживает, что мы всё-таки способны претендовать на выход в финал квалификации, и не хватило нам совсем немного. Эффективность шасси повысилась как за счёт модернизации аэродинамического обвеса, так и благодаря усовершенствованной подвеске.

Мой позитивный настрой связан и с тем, что впереди ещё шесть этапов, и я знаю, что у нас будет возможность побороться за хорошие результаты. Вероятно, именно на сингапурской трассе наши перспективы вызывали у меня больше всего вопросов, что было связано с её особенностями, с её конфигурацией и с тем, каких аэродинамических настроек она требовала.

Если говорить об Алексе, то он до финиша не добрался из-за того, что возникли неполадки где-то в системе охлаждения, поэтому силовая установка начала перегреваться, что и привело к сходу.

Франко по ходу гонки добрался до первой десятки, и мы надеялись, что он сможет финишировать на 10-м месте несмотря на то, что в Red Bull применили тактику более раннего пит-стопа, чтобы помочь Пересу. Но их пит-стоп был очень коротким, после чего Серхио отлично проехал круг выезда из боксов, и мы эту позицию потеряли.

Но всё-таки Франко прекрасно справился со своей задачей, ведь Гран При Сингапура был самой тяжёлой гонкой в его жизни. Гонщики в этих условиях испытывают огромные нагрузки, страдают от обезвоживания и находятся почти на грани обморока.

Однако он стабильно проходил круги от старта до финиша, постоянно ехал всего в нескольких секундах от машин, которые были впереди него, и был готов воспользоваться любой ситуацией, если бы на трассе что-то произошло. Пилотировал он так, что заслуживает всяческих похвал.

Мы вернёмся к работе в Остине, став сильнее, и мне уже хочется, чтобы заключительная часть сезона началась поскорее».

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