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Футбол

В Испании новый расистский скандал с участием бывшего президента Валенсии

Снова скандал

В Испании новый расистский скандал с участием бывшего президента Валенсии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • В Испании новый расистский скандал, на этот раз с участием бывшего президента "Валенсии" Франциско Ройга Альфонсо.

    85-летний испанец высказался в адрес игроков мадридского "Реала":

    "Я называю их "Реал Эмигрант", – сказал Ройг. "У них восемь чернокожих, двое белых иностранцев и один испанец, Карвахаль. Винисиус может быть отличным игроком, я в это верю, но он ужасный человек".

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