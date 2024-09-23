В Испании новый расистский скандал с участием бывшего президента Валенсии

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В Испании новый расистский скандал, на этот раз с участием бывшего президента "Валенсии" Франциско Ройга Альфонсо.

85-летний испанец высказался в адрес игроков мадридского "Реала":

"Я называю их "Реал Эмигрант", – сказал Ройг. "У них восемь чернокожих, двое белых иностранцев и один испанец, Карвахаль. Винисиус может быть отличным игроком, я в это верю, но он ужасный человек".

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