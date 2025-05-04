Ла Лига. Вальядолид – Барселона 1:2. Обзор матча

Хозяева забили быстрый мяч и каталонцы исправили ситуацию только во втором тайме. "Сине-гранатовые" нанесли 24 удара, но если рассматривать потенциальные результативные атаки, то реальных моментов у "блаугранас" было не намного больше.

"Пусела" замыкает таблицу и досрочно покидает элиту. Впереди у команды выезд к "Мальорке". Подопечные Флика находятся на первом месте (79 очков) и в следующее воскресенье будут принимать "Реал" Мадрид.

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Ла Лига. 34 тур

Стадион: Хосе Сорилья (Вальядолид)

"Вальядолид" – "Барселона" 1:2

Голы: Санчес, 6 – Рафинья, 54, Лопес, 60

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