Хет-трик Панарина принес «Рейнджерс» победу над «Бостоном»

Хет-трик Артемия Панарина (слева) принес «Рейнджерс» победу над «Бостоном». Фото USA Today Sports Такого удачного чемпионата у россиянина еще не было.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Рейнджерс» — 2:5 (1:0, 0:2, 1:3)

Голы: Дебраск — 18 (Фредерик, Бразо), 8:04 — 1:0. Панарин — 39 (Шнайдер, Лафренье), 27:58 — 1:1. Панарин — 40, 39:25 — 1:2. Бразо — 4 (Маршан, Боквист), 43:17 — 2:2. Фокс — 13 (Густафссон, Зибанежад), 43:57 — 2:3. Зибанежад — 23 (п.в., Крайдер, Трочек), 57:57 — 2:4. Панарин — 41 (п.в., Фокс), 59:08 — 2:5.

Вратари: Суэймен (57:33 — 57:57, 58:01 — 59:08) — Куик.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 26 (14+6+6) — 31 (9+13+9).

Наши: — — Панарин (21.25/6/+3).

22 марта. Бостон. TD Garden. 17 850 зрителей.

За восемь полных сезонов в НХЛ Артемий Панарин успел переписать кучу клубных рекордов и войти в топ-15 российских бомбардиров за всю историю лиги. А вот элитная отметка в 40 голов за регулярку уроженцу Коркино до сегодняшнего дня не покорялась. Особенно ценно, что этой ночью он наконец-то преодолел ее в матче с прямым конкурентом за первое место «Востока» «Бостоном».

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Гости проспали первую двадцатиминутку и заслуженно получили на 8-й минуте гол от Джейка Дебраска, пробившего Джонатана Куика с третьего добивания. Однако после перерыва команда Питера Лавиолетта смогла прибавить и прибрать инициативу к своим рукам.

Именно во втором периоде и наступило время Хлебушка. Сначала Артемий красиво обыграл на усах Дэнтона Хейнена и прошил Джереми Свеймана, выбив долгожданную цифру 40. Теперь подобным достижением в составе ньюйоркцев могут козырять не только Крис Крайдер и Мика Зибанежад.

А незадолго до второго перерыва россиянин вывел «синерубашечников» вперед, воспользовавшись ошибкой Хампуса Линдхольма за воротами «Брюинз». И этот гол родился благодаря классному совместному форчекингу с новичком команды шведом Алексом Веннбергом. Собственно, именно игру в прессинге главный тренер «Мишек» Джим Монтгомери назвал сегодня ключом «Рейнджерс» к победе над хозяевами.

«Я просто пытаюсь давать Панарину играть все больше и больше. Артемий творит и создает опасные моменты каждый раз, когда выходит на лед. Иногда чем больше он играет, тем лучше становится», — не обделил вниманием своего лидера Питер Лавиолетт на пресс-конференции.

На 44-й минуте «Бостон» сумел сравнять счет усилиями четвертой тройки. Но уже вскоре вслед за парнем с Урала в игру включился Адам Фокс, который вновь вывел гостей вперед великолепным кистевым из правого круга вбрасывания и не дал испортить юбилейный 1500-й матч в НХЛ своего главного тренера. Упрочил же преимущество команды с Бродвея голом в пустые ворота Мика Зибанежад.

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Только последнее слово в матче сказал все тот же Панарин, оформивший в формате «6х5» свой третий хет-трик в чемпионате. Кто бы мог подумать в начале сезона, что лучшими российскими снайперами сезона станут ярко выраженные распасовщики Кучеров и Панарин? Впрочем, проблем с броском никогда у обоих не было. И очередное очко позволило Артемию не только приблизиться к заветной первой сотне, но и побить личный рекорд в 96 результативных баллов, установленный в сезоне-2021/22.

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