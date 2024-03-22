Шарль Леклер: У нас наилучшие шансы с начала сезона

Шарль Леклер, возглавивший протокол второй сессии свободных заездов Гран При Австралии, считает, что в этот уик-энд у Ferrari более высокие шансы навязать борьбу Red Bull Racing, чем на двух первых этапах сезона.

Шарль Леклер: «Пока всё хорошо. Позитивный день от первого круга в первой сессии и до самого конца второй – хорошее начало уик-энда. Однако необходимо продолжать работать, поскольку я уверен, что завтра мы увидим некоторые сюрпризы.

Остаются области, в которых есть потенциал прибавить. У нас хороший гоночный темп, что обнадёживает, но важно продолжать работать.

Я скажу, что в этот уик-энд у нас более высокие шансы, чем в первых двух гонках. Однако в Red Bull ещё не атаковали в полную силу, поэтому мы не видели их потенциал. Полагаю, они по-прежнему впереди, но в этот уик-энд у нас наилучшие шансы с начала сезона.

Наш гоночный темп выглядит довольно высоким, но сложно проводить сравнения, поскольку многим гонщикам мешал трафик. Мне же удалось достаточно чисто проехать свои круги, что хорошо. Всегда лучше, когда в пятницу нет проблем, чем они есть.

Хорошее начало уик-энда, но нужно продолжать атаковать. Посмотрим, какой результат окажется возможен завтра».

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