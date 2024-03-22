Алвес может взять ссуду, чтобы выйти под залог из тюрьмы

Эксгравец Барселоны Дани Алвес готов взять кредит, чтобы выйти под залог из тюрьмы.

Об этом сообщает Mundo Deportivo. .

Бывший бразильский защитник может взять ссуду в размере 1 млн евро. Счета футболиста заблокированы из-за судейских процессов в Бразилии с бывшей женой, а деньги, которые ему оставил отец Неймара, Алвес частично выплатил девушке в качестве моральной компенсации.

Напомним, в феврале суд Барселоны признал 40-летнего Дани виновным ;в сексуальном насилии и приговорил его к 4,5 годам лишения свободы. Кроме того, он должен выплатить жертве 150 тысяч евро компенсации.

Как известно, во время судебных заседаний бразилец предоставил пять разных версий инкриминируемых ему преступлений. Также он настаивал на том, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время дело пересматривает Высокий суд Каталонии, который вынесет свой вердикт в ближайшие месяцы. После объявления приговора Барселона сперва лишила Алвеса статуса легенды клуба, однако уже впоследствии вернула его эксфутболисту. 4 раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны и трижды побеждал в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.

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