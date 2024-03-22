Сборная Чили обыграла Албанию в товарищеском матче

0:3

фото — Getty Images

22 марта состоялся товарищеский матч между национальными сборными Албании и Чили (0:3).

В первом тайме сборная Чили реализовала свой момент. На 19-й минуте Эдуардо Варгас попал в левый нижний угол ворот.

После перерыва Албания пыталась отыграть один гол. На 76' у них была возможность забить, но соперник чудом сумел заблокировать удар, а вот сборная Чили на 83-й минуте закрепляет свою победу, на табло — 0:3. Автором первого забитого мяча является Маркос Баладос, а второго — Виктор Давила.

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