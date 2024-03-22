Возвращение бомбардировщика. Уайлдер проведет мегафайт с известным боксером

Бывший чемпион WBC Деонтей Уайлдер близок к завершению соглашения по поводу следующего поединка.
По информации ESPN, следующим соперником американского боксера должен стать китайский супертяж Чжан Чжилей.
Поединок должен состояться 1 июня в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Уайлдер и Чжилей свои последние поединки проиграли. Обидчиком обоих был новозеландский боксер Джозеф Паркер.
Ранее обладатель пояса WBC в хевивейте Тайсон Фьюри сравнил силу удара Деонтея Уайлдера и экс-чемпиона UFC Франсиса Нганну.