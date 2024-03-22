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Бокс

Возвращение бомбардировщика. Уайлдер проведет мегафайт с известным боксером

Getty Images/Global Images Ukraine. Деонтей Уайлдер

Бывший чемпион WBC Деонтей Уайлдер близок к завершению соглашения по поводу следующего поединка.

По информации ESPN, следующим соперником американского боксера должен стать китайский супертяж Чжан Чжилей.

Поединок должен состояться 1 июня в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Уайлдер и Чжилей свои последние поединки проиграли. Обидчиком обоих был новозеландский боксер Джозеф Паркер.

Ранее обладатель пояса WBC в хевивейте Тайсон Фьюри сравнил силу удара Деонтея Уайлдера и экс-чемпиона UFC Франсиса Нганну.

sport.ua

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