Найвищий стрибок в історії людства! Топовий данкер перевершив досягнення, зафіксоване в книзі Гіннеса

19 березня всесвітньовідомий данкер Айзея Рів’єра опублікував відео з тренування, на якому він начебто побив світовий рекорд за найвищим стрибком вгору.

Він виконував спробу на спеціальному спорядженні, яке вимірює максимальну висоту, де торкається рука стрибуна. Найвища ланка знаходиться на висоті 376 сантиметрів. Шляхом не важких математичних обрахунків можна визначити «чистий» стрибок: віднімання антропометрії людини від висоти. Данкер стверджує, що відірвався від землі на 128 сантиметрів – це на сантиметр більше, ніж світовий рекорд, зафіксований в Книзі Гіннеса.

Ось як цей стрибок виглядав на фоні баскетбольного кошика, стандартна висота якого складає 305 сантиметрів:

Відео/фото: isaiahrivera1

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