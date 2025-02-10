Энтони Дэвис получил травму в дебютном матче за Даллас, выбыв из игры на несколько недель

Центровой Маверикс получил растяжение приводящей мышцы в победной игре с Хьюстоном (116:105)

Центровой Даллас Маверикс Энтони Дэвис получил растяжение приводящей мышцы в победной игре с Хьюстон Рокетс (116:105). Ожидается, что сроки восстановления игрока составят несколько недель.

Этот матч был дебютным для Дэвиса за Даллас после масштабного обмена с Лос-Анджелес Лейкерс, который заполучил лидера Маверикс — словенца Луку Дончича.

Дэвис в игре с Хьюстоном покинул площадку за 1 минуту и 37 секунд до конца третьей четверти, собрав в тому моменту дабл-дабл из 26 очков и 16 подборов, добавив к нему 7 передач. С этим показателем Энтони стал самым результативным игроком встречи в своей команде.

Даллас располагается на 8-й позиции в таблице Западной конференции, имея 28 побед в 53-х проведенных встречах регулярного чемпионата.

Свой следующий поединок Маверикс проведут в ночь на 11 февраля — на домашнем паркете они примут Сакраменто Кингз, за который до недавнего времени выступал украинский центровой Алексей Лэнь.

Источник