Коко Гауфф: “Исторически так сложилось, что эта часть сезона, когда мы играем связку турниров Доха-Дубай, была для меня тяжелой”

Третья ракетка мира Коко Гауфф поделилась своими ожиданиями перед началом выступлений на турнире WTA 1000 в Дохе



“Я в предвкушении от начала соревнований. Исторически так сложилось, что эта часть сезона, когда мы играем связку турниров Доха-Дубай, была для меня тяжелой. Но я стремлюсь набрать форму и быть готовой. Это довольно уникальный период года, когда мы играем четыре турнира серии 1000 практически подряд. Поэтому надо сыграть много матчей, но и это также много возможностей, чтобы стать лучше.

Задумываюсь ли я сейчас о борьбе за рейтинг? Думаю, я больше смотрю на шансы для улучшения… Во-первых, это все слишком много математики, не знаю, как люди вычисляют все эти сценарии, это поразительно на самом деле. Я думаю, я просто сосредотачиваюсь на том, чтобы попытаться победить. А с победами приходит и рейтинг. Конечно, у меня есть такая цель стать первой ракеткой мира, это было бы невероятно. Но это не то, что я проверяю или слежу каждую неделю насколько далеко я еще от этой позиции”.

Коко Гауфф стартует на турнире в Дохе со второго круга и свой стартовый матч проведет против первой ракетки Украины Марты Костюк.

btu.org.ua